Kanye West in Italia: i prezzi dei biglietti per il live di Milano

Qualche ora fa, Kanye West ha annunciato due concerti in Italia in cui farà ascoltare il nuovo album prodotto insieme a Ty Dolla Sign. In attesa della messa in vendita dei biglietti, prevista per le 15 di oggi 16 Febbraio 2024, su Ticketone sono spuntati i prezzi per il Vultures Listening Experience di Milano.

Sia la data in programma il 22 Febbraio al Forum di Assago di Milano che quella del 24 Febbraio 2024 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno prevederanno la divisione dei palazzetti in settori numerati.

In particolare, per la data di Milano i prezzi saranno i seguenti:

Settore numerato 1: 207 Euro

Settore numerato 2: 184 Euro

Settore numerato 3: 161 Euro

Settore numerato 4: 138 Euro

Settore numerato 5: 115 Euro

Ovviamente, tali prezzi non comprendono le commissioni di prevendita, ed anche per Bologna indicativamente dovrebbero essere simili. Non è previsto quindi alcun settore in piedi.

Gli organizzatori precisano anche che per l’evento non sarà possibile seguire alcun cambio di nominativo dei biglietti, e per ciascun account sarà possibile acquistare massimo sei biglietti. Nemmeno consentita la rivendita su Fansale. L’acquisto sarà consentito solo su Ticketone. La disponibilità è limitata ed il consiglio è di collegarvi alle 15 sulla pagina dedicata per assicurarvi il biglietto.