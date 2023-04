Kanye West ha disattivato l'account Instagram e l'ha annunciato... su Instagram

A pochi mesi dal nuovo ban di Kanye West da Twitter, il rapper continua a far parlare di se. Questa volta Ye ha annunciato di aver disattivato il suo account Instagram..direttamente su Instagram.

Come riportato dal sito web Whatsonrap, lo scorso 18 Aprile 2023 Ye ha pubblicato un post su Instagram in cui si vedeva lo screenshot della schermata che viene mostrata quando si disattiva il profilo. Poco dopo, l’account è sparito ed ora se si prova a raggiungere la pagina Instagram di Kanye West si vede il messaggio d’errore “spiacenti, questa pagina non è disponibile È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la Pagina sia stata rimossa”.

Non si tratta della prima volta che Ye scompare da Instagram: in passato infatti il profilo era stato sospeso per 24 ore dopo la violazione degli standard d’incitamento all’odio, il bullismo e le molestie, ma anche perchè aveva pubblicato molti post in cui criticava il fidanzato di Kim Kardashian, Pete Davidson.

Qualche mese fa sul web di era anche sparsa l’indiscrezione che voleva Ye in trattative per acquistare la piattaforma di social media Parler, ma la trattativa è fallita.

Non è chiaro cosa abbia a questo punto in mente West: l'addio ad Instagram è definitivo?