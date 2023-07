Kanye West beccato a Verona in 'modalità furtiva' senza la moglie Bianca

Mentre la presenza social di Ye viene ristabilita (sì, Kanye West è tornato su Twitter), il popolare rapper e imprenditore statunitense torna a far parlare di sé per un'apparizione in trasferta tra le strade di Verona.

Kanye West si trova in Italia ed è stato avvistato stranamente senza la sua inseparabile moglie Bianca Censori, con cui è convolato a nozze all'alba del 2023.

A destare maggiore attenzione e curiosità, tuttavia, è stato il look dell'artista che, se l'intenzione era quella di essere furtivi, doveva forse provare con un approccio meno appariscente.

In effetti, West è apparso per strada a Verona con un giubbotto avvolto intorno alla testa, maglietta a maniche lunghe e t-shirt in sovrapposizione, pantalone lungo e dell'elastan intorno ai piedi al posto delle scarpe.

Al suo fianco, una donna non meglio identificata, anche lei caratterizzata da un abbigliamento total black.

Oltre alla sorpresa di essere apparso pubblicamente senza la moglie, di per sé evento più unico che raro, questo avvistamento risulta peculiare anche per via della fitta agenda dello stesso imprenditore, appena rientrato da Tokyo dov'era stato in visita con la moglie.

Nel frattempo, ricordiamo che ci sono stati timidi segnali di riavvicinamento tra Adidas e Yeezy e una collaborazione in vista che potrebbe arrivare già entro l'anno.

In calce i peculiari scatti del cantante con la sua amica per le strade di Verona.