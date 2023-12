La Juventus a Vice City per GTA 6: gli artwork con protagonisti Vlahovic e Chiesa

La pubblicazione del primo trailer di GTA 6 ha rappresentato un momento importante per la cultura pop, e la clip è immediatamente diventata virale sui social network. Anche brand che non hanno nulla a che fare con il mondo videoludico stanno cavalcando l’onda e la viralità del trailer, ed alla lunga lista si è aggiunta anche la Juventus.

La squadra di Torino, sui propri account social ha pubblicato una serie di artwork che riprendono alcune scene mostrate nel trailer di GTA VI, con protagonisti però i suoi campioni. In una delle immagini si vedono Federico Chiesa e Dusan Vlahovic a bordo di una moto d’acqua. In un altro artwork invece c’è il texano Weston McKennie appoggiato ad una Jeep, con indosso una felpa ed una maglia della Juventus.

Il terzo artwork invece ha come protagonisti Timothy Weah e la centrocampista della squadra femminile, Julia Grosso, seduti a bordo di una vettura. GTA 6 ha conquistato anche il mondo del calcio e la Juventus è già a Vice City, per l’occasione trasformata in “Juve City”.

Sempre a proposito della popolare serie Rockstar, qualche ora fa su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento su GTA e la moda di lusso, indicando cinque brand che imitano le marche realmente esistenti.