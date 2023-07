La Juventus presenta il kit away 2023/24, ispirato al Monte Rosa

A poco più di due mesi dalla presentazione della maglia home 2023/24 della Juventus, la squadra torinese ha presentato il kit away 2023/24 che sfoggerà durante le partite che giocherà fuori casa nel corso della stagione che sta per iniziare.

Ispirato al Monte Rosa, che svetta su Torino, il kit rappresenta un cambio di paradigma e design importante rispetto a quelli degli scorsi anni. A farlo da padrone è infatti il colore bianco, che conferisce al kit un look fresco ed accattivante, che riflette le cime glaciali delle Alpi italiane.



Sulla base bianca nitida sono presenti delle strisce grigie ed il classico rosa Juventus (che è il colore storico scelto al momento della fondazione della squadra nel 1897). Sulle strisce orizzontali rosa è presente la texture che richiama la parete rocciosa del Monte Rosa.



Ovviamente, per la versione da campo della maglia verrà utilizzata la tecnologia HEAT.RDY per conferire ai giocatori un maggiore comfort,mentre la versione per tifosi sarà dotata della tecnologia AEROREADY che si baserà su materiali traspiranti o assorbenti che manterranno il corpo asciutto.



Adidas sottolinea come la maglia sia realizzata con materiali riciclati al 100%, e debutterà per la prima volta in occasione delle amichevoli preseason che i bianconeri terranno nel corso delle prossime settimane per preparare la nuova stagione.