Juventus e O32c ridisegnano il kit home 2023/24 per evolvere sport e moda

La maglia home 2023/24 della Juventus si evolve grazie alla partnership che la squadra di Torino ha siglato con 032c, il magazine e fashion brand berlinese. Le due società hanno infatti presentato due maglie esclusive e ad edizione limitata, oltre ad una serie di accessori che vogliono evolvere ed unire sport e moda.

Nel comunicato, viene spiegato come al centro della partnership ci sia la passione per l’autenticità era creatività, ecco perchè è stata rivista la prima maglia Adidas per la stagione 2023/24, che è stata customizzata in due differenti versioni (con manica lunga e corta). Ad accompagnarla, arriva anche un cappello ed una sciarpa.



L’elemento distintivo di questa nuova collezione è l’iconica fiamma simbolo 032c, che in questo caso rappresenta anche la passione ed il fervore dei tifosi juventini.



La collezione è già disponibile per l'acquisto online tramite i canali classici di rivendita della Juventus, ed è stata lanciata in occasione della tournée che la squadra sta tenendo negli USA in questi giorni, nel corso di un evento al Terminal 27, un concept store di West Hollywood, a cui hanno partecipato i calciatori Federico Gatti, Moise Kean, Paul Pogba e Dušan Vlahović, oltre ai volti più famosi della scena fashion di Los Angeles.