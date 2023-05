La Juventus lancia la maglia home 23/24: il passato si unisce al futuro

La Juventus ha presentato il nuovo kit home per la stagione 2023/24, che debutterà già domenica 14 Maggio 2023 in occasione della gara casalinga contro la Cremonese.

È stata definita “una maglia che segna generazioni”, e che unisce il passato al futuro. Non è un caso che tra i protagonisti della campagna pubblicitaria ci siano i giovani Fabio Miretti e Niccolò Fagioli tra i testimonial della campagna pubblicitaria che vede anche Martina Rosucci della squadra femminile in prima linea e con il nuovo kit.



Disegnata da Adidas, è il simbolo di una nuova generazione di tifosi. Rispetto al kit 2022/23, è caratterizzata da un nuovo pattern con rifiniture spazzolate che richiamano la zebra - da sempre simbolo del club - ed onorano la maestria dei giocatori in campo. Presenti anche dei dettagli gialli (che vengono richiamati anche sulle calze e i pantaloncini) che richiamano alcuni degli storici kit del club, tra cui quello blu e giallo con cui la squadra guidata dal compianto Gianluca Vialli ha conquistato l’ultima Champions League della sua storia.



A livello di materiali, la tecnologia HEAT.RDY è ottimizzata per far sentire i giocatori a loro agio. Sulla versione della maglia per i tifosi invece troverà spazio la tecnologia AEROREADY che è caratterizzata da materiali assorbenti e traspiranti e garantisce che il corpo sia sempre asciutto. La maglia è disponibile già in preordine sullo store ufficiale della Juventus.