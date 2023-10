La Juventus festeggia i 100 anni della famiglia Agnelli: parata di campioni stasera

L’anno che sta per concludersi segna i 100 anni di legame tra la famiglia Agnelli e la Juventus. Un legame che ha portato non solo a tante vittorie in campo nazionale ed internazionale, ma anche a momento difficili come la retrocessione in Serie B del 2006 ed il caos della scorsa stagione.

Per celebrare questo legame che va oltre qualsiasi tipo di problematica, la Juventus e Live Nation hanno organizzato l’evento speciale “Together - A Black & White Show” in programma stasera, 10 Ottobre 2023, al Pala Alpitour di Torino, per cui i biglietti possono essere acquistati direttamente su Ticketmaster.

La festa, spiegano gli organizzatori, coinvolgerà il pubblico in prima persona con numerosi momenti artistici ed emozionali e culminerà in una partita di calcio a sette a cui prenderanno parte alcune delle più grandi leggende bianconere. È già stata annunciata la presenza di Del Piero, Zidane, Mandžukić, Barzagli, Peruzzi, Storari, Torricelli, Platini, Ferrara, Marchisio, Montero, Conte, Ravanelli, Matri, Pepe, Di Livio, Amoruso e Iuliano, che nel corso degli ultimi giorni sui vari quotidiani sportivi hanno rilasciato interviste per descrivere il loro legame con la Juventus e la famiglia Agnelli.

Il programma della serata è il seguente:

20.30 - Inizio evento (apertura cancelli ore 18.30)

Opening ceremony

Juventus Family match

Legends presentation

Juventus Legends White vs Juventus Legends Black

Half-time Show

Juventus Legends White vs. Juventus Legends Black

Closing ceremony

Previsti anche numerosi special guest, tra cui Cristina Chiabotto, Gabry Ponte, Andrea e Michele di Radio Deejay.

L’evento sarà anche solidale ed è stato organizzato in collaborazione con Save The Children, che ha lanciato l’iniziativa “Juventus per le Famiglie” che sosterrà i progetti dedicati ai bambini più vulnerabili. Durante il Black & White Show il pubblico potrà supportare i progetti dell’organizzazione.