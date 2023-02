Juventus, all'asta su eBay per beneficenza una tavola da surf autografata

La Juventus ha comunicato oggi di aver messo all’asta su eBay una tavola da surf artigianale, firmata dai campioni bianconeri del presente e passato della squadra di Torino. Il ricavato andrà in beneficenza, a favore dell’associazione Save The Children.

L’asta è accessibile direttamente attraverso questo indirizzo e scadrà alle ore 9 di mercoledì prossimo. Nel momento in cui stiamo scrivendo, sono arrivate 49 offerte che hanno portato l’importo ad 883 Euro.

La tavola da surf ha accompagnato la Prima Squadra di Massimiliano Allegri nelle tappe del Summer Tour 2022 ed è realizzata artigianalmente in Italia: sono stati prodotti due esemplari di cui uno firmato dai calciatori bianconeri. Tra coloro che hanno apposto la loro firma figurano Gleison Bremer, Fabio Miretti, Carlo Pinsoglio e Wojciech Szczesny.

Il ricavato andrà all’associazione con cui la Juventus collabora dal 2019 e che da oltre 100 anni salva le bambine ed i bambini a rischio per garantire loro un futuro. Save The Children infatti tutela i minori, promuove opportunità educative nei quartiere e territori più svantaggiati e carenti in termini di spazi.

Si tratta di un’occasione unica per portare a casa un cimelio firmato dai zebrati. Avete tempo fino a mercoledì prossimo per presentare la vostra offerta e sperare.