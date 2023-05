Just Eat si espande in Italia: inaugurato nuovo hub a Milano

Dopo i poli di Roma e Firenze, il servizio di food delivery inaugura il terzo hub italiano. Al via anche ad un progetto sulla sicurezza con il sostegno dell'Università Statale di Milano e del Comune di Milano.

Mezzi di trasporto elettrici aziendali, desk accoglienza, uffici di formazione, logistica e sicurezza: questi sono gli obiettivi del nuovo hub di Just Eat, la prima piattaforma per il food delivery più utilizzata in Italia inaugura la sua base Milanese, nata a distanza di qualche tempo dai poli di Roma e Firenze.

Ed ancora, all'interno del nuovo open space promessi locker per i dipendenti (quasi 100 rider dipendenti, di cui 16 nuovi assunti), un'area ristoro ed uffici staff ad hoc per la formazione dei dipendenti e alle riunioni.

Con ormai circa 28.000 ristoranti partner, attivo su quasi 5000 comuni italiani, la piattaforma di food delivery visto una fortissima espansione ed avuto successo anche in Italia, come avevamo preannunciato nel nostro speciale su Just Eat e sul food delivery in generale.



Ora la situazione sembra aver avuto un'impennata, soprattutto dopo il lockdown del 2020. In questi tre anni, dunque, la volontà di migliorare sempre di più, da un lato i servizi di consegna e primariamente la sicurezza dei propri dipendenti, sembra concretizzarsi in un ambiente smart, concreto e polifunzionale.

E proprio in virtù del tema sicurezza sul luogo di lavoro, soprattutto itinerante e digitale, dopo gli accordi con i sindacati per tutelare i lavoratori dipendenti e subordinati, sembra emergere un ulteriore accordo tra il Comune di Milano e l'Università Statale, in favore di un progetto che dovrebbe sancire la sicurezza dei rider, a fronte dell'esplosione della gig economy degli ultimi anni.