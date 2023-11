Jude Bellingham golden boy anche per la moda: sarà testimonial di Louis Vuitton

Jude Bellingham, insieme ad Erling Haaland e Kylian Mbappè è il talento più puro del calcio mondiale e rappresenta il futuro dello sport, dopo anni dominati dal duo Ronaldo-Messi. Il Golden Boy del Real Madrid, che ha fatto registrare un debutto incredibile con i Blancos, si appresta a sbarcare anche nel mondo della moda.

Secondo quanto riferito da vari siti, il ventenne inglese starebbe in procinto di firmare un contratto di sponsorizzazione multimilionario con Louis Vuitton, per cui sarà testimonial ed uno dei principali volti negli anni a venire. La maison francese evidentemente è rimasta folgorata dalla popolarità di Bellingham, che a detta di tutti è destinato a diventare uno volti del calcio del futuro nonchè a ripercorrere le orme di CR7 e Messi (in molti lo danno già come papabile Pallone D’oro 2024).

I dettagli dell’accordo non sono ancora noti, dal momento che ancora non è stato firmato, ma qualora dovesse concretizzarsi Bellingham si aggiungerebbe ad altri atleti di alto livello che hanno collaborato con LV: la casa di moda ha infatti realizzato l’iconica campagna pubblicitaria con Messi e Ronaldo prima della Coppa del Mondo, ma in precedenza ne aveva dedicate alcune anche a Pelé, Diego Armando Maradona e Zinedine Zidane.

Lo scorso anno Bellingham aveva anche preso parte ad un set fotografico per Gucci, nell’ambito di una collaborazione che il marchio aveva siglato con adidas.

Sempre restando in Inghilterra, Jack Grealish lo scorso anno ha firmato un contratto a sette cifre con Gucci, mentre Raheem Sterling, Marcus Rashford e Bukayo Saka in precedenza erano apparsi nelle campagne di Burberry.

Qualche mese fa, ha debuttato la collezione Pharrell Williams x Louis Vuitton.