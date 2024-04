Le Jordan Tatum 2 Neon si mostrano, stregando gli appassionati di basket

Che quella in arrivo rappresenti un'estate bollente lo si era già intuito dall'unione di streetwear e calcio nelle Nike Air Max Plus Tiempo. Tuttavia, anche gli appassionati di basket possono aspettarsi delle sorprese, a partire dalle prime immagini ufficiali delle Jordan Tatum 2 Neon.

Questa rientra tra le colorazioni Jordan Tatum 2, rappresentando un'edizione pulita. Dal verde elettrico alla nitidezza del bianco, passando a colori più scuri: l'atmosfera del campo da basket di certo non manca. Sulla linguetta c'è il marchio "JT" in risalto, ma anche i loghi Jumpman beneficiano di una colorazione più vivace.



Nulla è insomma lasciato al caso, design traspirante e suola in gomma compresi, per delle scarpe che possono fare gola anche a chi non conosce propriamente tutto di Jayson Tatum. Va bene: oggi è difficile non elogiare il cestita dei Boston Celtics nel ruolo di ala, considerati anche i suoi 26 anni, ma in generale le Jordan Tatum 2 Neo possono ingolosire anche gli altri appassionati di basket.



Mentre si attendono gli sviluppi della NBA Eastern Conference, che vede i Celtics impegnati a mantenere la vetta, Jayson Tatum sta dunque lasciando il segno anche fuori dal campo, grazie alla collaborazione col brand Jordan. La colorazione Neon, in arrivo il 23 aprile 2024 a un prezzo di 125 dollari, va ad aggiungersi alle altre opzioni, da Momma's Boy a Vortex.

