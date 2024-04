Quali sono le Jordan più brutte al mondo? Non tutte le scarpe escono col buco

Abbiamo visto quali sono le scarpe Jordan più belle di sempre, in quarant'anni di vita, il brand di Nike ha sfornato anche sneakers non proprio riuscite, come le tre che vi presentiamo di seguito. Promosse o bocciate? Fatecelo sapere nei commenti.

Air Jordan 1 High Zip University Red

Una scarpa dal design azzardato. I lacci non ci sono, sostituiti da una cerniera Zip all'apparenza molto scomoda e in realtà nemmeno tanto pratica (mettiamo caso si dovesse inceppare... può capitare, no?). Inoltre, ancora più grave, lo Swoosh è solamente accennato sul lato, sagomato da una serie di forellini che ne delineano la forma.

Air Jordan 11 Low IE Volt

La AJ11 figura in molte liste e classifiche delle migliori Jordan di sempre, a ragione tra l'altro. La versione low non ha riscosso lo stesso successo ma questa colorway in particolare è davvero bruttina. Uscita nel 2018 in uno speciale Neon Pack, la scarpa è interamente verde fluo con dettagli Black Cement, una combinazione piuttosto azzardata che speriamo Nike non riproponga mai più.

Air Jordan 2 WMNS Rivals

Modello da donna che vuole mischiare i colori delle principali squadre NBA. La scarpa è realizzata con vari tessuti come pelle, raso e jersey in una accozzaglia di colori come rosso (Chicago Bulls), verde (Boston Celtics), giallo e viola (Los Angeles Lakers), blu (Orlando Magic) e chi più ne ha più ne metta. Vistose e particolari, un paio di scarpe che proprio non convincono.

