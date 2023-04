Parte da Jimmy Kimmel la Metallica Week, in attesa di 72 Seasons

Sarà disponibile da domani 14 Aprile 2023 il nuovo album dei Metallica 72 Seasons e per l’occasione il gruppo di Los Angeles ha dato il via alla così detta “Metallica Week” che vedrà impegnati i quattro con il tour promozionale presso i principali show televisivi americani.

Tra le iniziative più particolari c’è sicuramente la residency da Jimmy Kimmel. Per le prossime quattro sere Hetfield, Ulrich, Hammett e Trujilo saranno ospiti del conduttore per parlare del nuovo lavoro e raccontare qualche divertente aneddoto sulla loro trentennale carriera.

Ovviamente non mancheranno gli intermezzi musicali come quello che potete trovare in apertura di notizia, che vede i Four Horsemen impegnati sulle note di Lux Æterna, uno degli estratti del nuovo album. In mezzo, anche qualche chicca come Holier Than Thou tratto dal Black Album, da molti considerato il vero spartiacque della carriere della band.

In occasione del lancio di 72 Seasons, il primo album dal 2016 dei Metallica, questa notte andrà in scena un listening party in alcuni cinema selezionati.

I Metallica hanno anche annunciato un tour promozionale che toccherà vari paesi europei, ma in cui non figura al momento l’Italia.

72 Seasons sarà disponibile dalla mezzanotte di domani, 14 Aprile 2023, presso i negozi di dischi e vinili e sulle principali piattaforme di streaming.