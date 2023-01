Il jet privato di Elvis Presley è all'asta, gli interni sono meravigliosi

La storia della musica è fatta non solo di hit estive e pezzi epocali: l’artista si fa notare anche nella sua vita da celebrità, mostrandosi con abiti, case o veicoli unici o estremamente rari, ora magari disponibili per l’acquisto. Ad esempio, sapevate che il jet privato di Elvis Presley è in vendita?

Oltre alla Lamborghini Countach LP400 Periscopio di Rod Stewart all’asta, online è apparso il Lockheed 1329 JetStar del 1962 di Elvis Presley pronto per essere ceduto al nuovo proprietario il prossimo gennaio. Questo pezzo di storia del rock ‘n’ roll, ritenuto il jet preferito da numerose celebrità e personalità politiche, è fermo a prendere polvere nel New Mexico in attesa che qualcuno lo compri, dopo il fallimento dell’asta dello scorso agosto con base fissata a 100.000 dollari.

Il JetStar del Re del Rock and Roll, con livrea rossa e argento, presenta interni in legno coperta prevalentemente da tappezzeria in velluto rosso con finiture dorate e moquette rossa. Tra i posti a sedere si contano sei sedie girevoli e un divano, accompagnati da un armadietto multimediale con televisore, lettore di cassette e videoregistratore RCA. Per portare nove passeggeri e tre membri dell’equipaggio, il jet nella fusoliera aveva quattro motori capaci di raggiungere circa 910 chilometri orari.

Il jet è rimasto nella flotta privata di Presley per solamente un anno, per poi finire a una compagnia dell’Arabia Saudita e infine fermarsi al Roswell International Air Center, dove si trova da ormai decenni. Purtroppo il velivolo non è nemmeno integro: mancano i motori e molti componenti della cabina di pilotaggio. Considerato che, in caso di acquisto, verrà smontato per il trasporto, la compagnia spera in un intervento futuro da parte di tecnici specializzati per renderla la sede di una mostra dedicata a Elvis. Difficile pensare a un suo ritorno in aria: al contrario della musica del suo proprietario, questo capolavoro di ingegneria non è destinata a rimanere nella memoria dei fan in eterno.

A proposito di aste legate a celebrità, lo scorso novembre Roger Federer ha venduto una Mercedes‑AMG gialla neon per beneficienza.