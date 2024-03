Jeremy Renner è tornato ad allenarsi dopo il grave incidente del 2023

Il processo di riabilitazione di Jeremy Renner dopo il grave incidente del 1 Gennaio 2023 è stato lungo, ma l’attore ora sembra essere tornato in forma e sul proprio account ufficiale Instagram ha anche condiviso una fotografia che lo ritrae in palestra con due manubri.

Renner, che ha dato il volto ad Occhi di Falco nel MCU, ha tenuto informati i propri fan su Instagram quasi quotidianamente, condividendo tutti gli scorci ed aggiornamenti del processo quotidiano di riabilitazione: è partito da una camminata sul tapis roulant e poi ha iniziato a camminare senza deambulatore. Solo nel 2024 è tornato sulle scene per la terza stagione di Mayor of Kingstown, ma nel frattempo ha anche ripreso ad allenarsi.

Nella fotografia pubblicata su Instagram, lo si vede in palestra con due manubri in mano, il tutto condito da una didascalia in cui si legge che si sente meglio con il passare dei giorni.

L’incidente ha provocato a Renner la rottura di più di 30 ossa, dopo essere stato schiacciato da uno spazzaneve nel vialetto di casa sua in Nevada il 1 Gennaio 2023. L’attore è stato immediatamente trasportato in aereo in ospedale in condizioni critiche, dove ha subito diversi interventi chirurgici. Fortunatamente però sembra aver recuperato quasi a pieno.