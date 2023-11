Jeremy Allen White di The Bear svela il segreto della sua forma fisica

La star di The Bear e Shameless, Jeremy Allen White, è stata ospite di Jimmy Kimmel per parlare della sua carriera e ripercorrere l’incredibile successo ottenuto da The Bear, la serie tv in Italia disponibile su Disney+. Durante l’intervista ha anche parlato della sua forma fisica.

Come noto, Allen White ha dato il volto al wrestler Kerry Von Erich nel film The Iron Claw, il che ha richiesto una massiccia dose di allenamento ed un regime alimentare differente, che gli hanno consentito di rimettersi in forma.

L’attore ha raccontato che quando ha iniziato a cambiare regime d’allenamento non sapeva cosa stesse facendo. "Sapevo che dovevo mangiare di più, quindi ho mangiato di più. Sapevo che dovevo sollevare cose pesanti, quindi ho sollevato cose pesanti. E sapevo che avrei dovuto cercare di stare lontano dal cardio. Mi piace correre, mi piace saltare la corda, perchè mi fa sentire bene, ma non dovevo farlo. È stato pesante” ha affermato, raccontando che la sua trasformazione è stata resa ancora più impegnativa in quanto recitava al fianco di Zac Efron.

Durante le riprese, White ha anche scoperto che eseguire le acrobazie del suo personaggio era più difficile di quanto credesse, e che le movenze erano incredibilmente realistiche.