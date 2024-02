Così Jeremy Allen White ha messo quasi 20Kg di massa muscolare per The Iron Claw

Jeremy Allen White è il personaggio dell’anno, anche grazie all’incredibile successo ottenuto dalla serie TV The Bear di cui è protagonista. L’attore però è anche nei cinema con The Iron Claw, il film che racconta la storia della dinastia di wrestling Von Erich.

Parlando con la stampa, Jeremy Allen White ha svelato qualche retroscena e dettaglio sul regime alimentare a cui si è sottoposto per mettere su quasi 20 chilogrammi di massa muscolare. Un regime che non ha compreso solo l’aspetto alimentare, ma anche sportivo grazie ad intensi allenamenti in palestra.

La star 32enne ha svelato che i preparativi per la pellicola si è sottoposto ad un rigido regime d’allenamento che gli ha permesso di consumare molte calorie, abbinato ad una dieta in cui mangiava “quasi sempre” e non si “fermava mai”.

“Al mattino mangiavo waffle e burro di mandorle. A metà giornata polpette di tacchino ed avocado” ha spiegato la star di The Bear, che ha definito il tutto “semplicemente disgustoso”.

“Ad essere sincero, non ti senti benissimo. Anch'io mi stavo allenando, ma, non so, cercare di diventare così grande, non è il modo di vivere” ha confessato l’attore salito alla ribalta anche per Shameless. Le sessioni d’allenamento non prevedevano cardio, ma solo ipertrofia.

In precedenza, Jeremy Allen White aveva svelato il segreto della sua forma fisica al Jimmy Kimmel Live.