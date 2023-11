Jennifer Lopez pubblicherà il suo primo album in dieci anni a febbraio 2024

Il 2024 si preannuncia un anno molto importante per la musica pop. Se Dua Lipa con il nuovo singolo Houdini ha di fatto dato il via al countdown verso il nuovo album che secondo molti dovrebbe arrivare il prossimo anno, Jennifer Lopez ha confermato che nel corso del 2024 pubblicherà “This is Me..Now”, il suo primo album in dieci anni.

La pubblicazione è prevista per il 16 Febbraio 2024. Lo stesso giorno, JLo pubblicherà su Prime Video un film che accompagnerà l’album, battezzato “This is Me..Now: The Film”, che è descritto come un racconto-riflessione sul sui viaggio alla ricerca dell’amore. Il 10 Gennaio 2024 sarà pubblicato il singolo “Can’t Get Enough”.

“This is Me..Now” arriva a dieci anni da “A.K.A.”, l’ultimo album di Jennifer Lopez pubblicato nel 2014. Da allora, ha pubblicato vari singoli in collaborazione con Cardi B, Skrillex, Maluma, ed è stata molto attiva a livello musicale, essendosi esibita all’halftime show del Super Bowl LIV insieme a Shakira. Nel frattempo, ha anche proseguito la sua carriera come attrice, e condotto un episodio di Saturday Night Live nel 2019.

Per gli amanti di musica pop insomma l’anno che sta per iniziare è già imperdibile, anche alla luce dei rumor secondo cui sarebbe in arrivo la Taylor’s Version di Reputation, a lungo attesa dai fan.