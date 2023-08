Jennifer Lopez in Italia: vacanza tra Positano e Capri, ma dov'è Ben Affleck?

Jennifer Lopez è (di nuovo) in Italia. Nonostante gli alti e bassi del matrimonio con Ben Affleck, infatti, JLo è stata "pizzicata", rigorosamente da sola, prima a Capri e poi in Costiera Amalfitana, a godersi l'estate italiana prima del rientro negli Stati Uniti d'America, dove la attende la terapia di coppia.

Secondo le indiscrezioni, infatti, il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbe appeso ad un filo: nonostante i due siano convolati a nozze (per la seconda volta) solo nel 2022, attualmente la loro relazione proseguirebbe solo grazie alla terapia di coppia, come dimostrano anche le vacanze in solitaria che la superstar si è concessa in Sud Italia negli ultimi giorni.

Un video dell'ANSA, datato al 12 agosto, ha immortalato JLo a passeggio per il centro di Capri, dove si è trattenuta nel pomeriggio di sabato per un po' di shopping nelle boutique di via Camerelle. La sera, l'attrice e cantante si è concessa una cena insieme ai suoi collaboratori al ristorante Aurora, per poi fare una capatina alla taverna Anema e Core, dove si è esibita in un discutibile assolo canoro sulla base di I Will Survive, prontamente ripreso dai microfoni della RAI.

Nei giorni precedenti, invece, Lopez era stata a Positano, da dove aveva anche postato una fotografia su Instagram mentre mangiava un piatto di spaghetti e uno di ravioli. Dopo la tappa a Capri, invece, l'attrice proseguirà alla volta della Costiera Amalfitana a bordo del Pershing 43, lo yacht comandato da Danilo Palumbo, che nella mattinata di domenica 13 agosto ha lasciato il porto dell'isola nel Golfo di Napoli.

Una vacanza a spasso per il Meridione, quella di JLo, che però ha destato i sospetti di molti fan. La cantante, infatti, ha sempre viaggiato insieme ai membri del suo entourage: del marito Ben Affleck, invece, neanche l'ombra. Secondo le voci di corridoio, però, i due dovrebbero ricongiungersi il 15 agosto, in occasione del compleanno del marito (Jennifer Lopez ha compiuto 54 anni a luglio, invece).