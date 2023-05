Jay-Z e Beyoncé, la nuova villa costa 200 milioni: è la più cara di tutta la California

Dopo aver fatto pace con Kanye West, Jay-Z e Beyoncé destano ancora scalpore nel mondo dello showbiz americano per aver acquistato la villa più costosa di tutta la California, il cui prezzo potrebbe far girare la testa persino ad un multi-milionario. L'abitazione, ovviamente, si trova a Malibu.

Il prezzo dell'enorme villa della coppia di cantanti è di ben 200 milioni di Dollari, per una casa da circa 2.800 metri quadrati nel cuore di Malibu, nell'esclusivissimo quartiere di Paradise Cove. Secondo TMZ, che per primo ha riportato la notizia dell'acquisto, la transazione sarebbe la più costosa mai effettuata sul mercato immobiliare della California, superando il precedente record di 177 milioni di Dollari.

L'elevatissimo prezzo della villa si spiega in ragione di vari fattori: il primo è che a progettarla è stato l'archistar giapponese Tadao Ando, che le ha fornito il suo iconico stile minimalista basato sul cemento. Il secondo, invece, è l'aumento vertiginoso dei prezzi delle case in California negli ultimi anni: la villa, infatti, è stata originariamente acquistata dal collezionista d'arte William Bell nel 2003, al prezzo di soli 14,5 milioni di Dollari.

Secondo il Los Angeles Times, la villa ha una forma a L e si contraddistingue per delle enormi vetrate dal pavimento al soffitto in diverse stanze, molte delle quali hanno un'apertura scorrevole che dà direttamente sul giardino e sull'enorme piscina. L'esterno della casa, inoltre, affaccia su una spiaggia sull'Oceano Pacifico.

In precedenza, Jay-Z e Beyoncé avevano una villa a Bel-Air, uno dei quartieri più in voga di Los Angeles. Anch'essa realizzata con uno stile minimale, la precedente casa della coppia è stata acquistata nel 2017 ad un prezzo di ben 88 milioni di Dollari. Non è chiaro se ora anche quest'ultima finirà sul mercato in attesa di un nuovo compratore.