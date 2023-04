Jason Momoa ha svelato il suo programma di allenamento: non è come credete

La star di Game of Thrones e Aquaman, Jason Momoa, ha condiviso alcuni segreti ed informazioni sui suoi allenamenti, che a giudicare dalla forma fisica dell’attore danno degli ottimi risultati.

Momoa ha spiegato che, a dispetto di quanto si possa credere, utilizza poco i pesi e non si affida a sessioni lunghe composte da esercizi tradizionali e fondamentali. Proprio qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato i consigli di The Rock per l’allenamento alla panca alta, un esercizio che non figura nel programma di allenamento di Momoa.

La sua routine d’allenamento, migliorata e modificata nel corso degli anni è composta da:

Swing con la kettlebel l che gli consente di aumentare la potenza esplosiva dell’anca ed anche degli addominali ed avambracci. L’attore inizia con 3 serie da 6 ripetizioni, 3 volte a settimana;

l che gli consente di aumentare la potenza esplosiva dell’anca ed anche degli addominali ed avambracci. L’attore inizia con 3 serie da 6 ripetizioni, 3 volte a settimana; Per aumentare il battito cardiaco non si affida a tapis roulant o altri esercizi di cardio come la corda, ma fa 30 secondi allenamento al sacco da boxe in cinque round con 30 secondi di pausa;

in cinque round con 30 secondi di pausa; Per il core invece fa l’esercizio dell’orso che gattona: anche qui alterna 40 secondi esercizio a 20 secondi di pausa per quattro round;

Infine, dal momento che è appassionato di arrampicata, esegue delle dead hang e pullup tre volte a settimana: in questo modo aumenta la frequenza cardiaca ed allena gli avambracci.

Insomma, se volete cercare di avere un fisico come Momoa, provate a completare per qualche settimana questa sessione, ovviamente facendovi assistere da un personal trainer specializzato e che possa spiegarvi come eseguire correttamente gli esercizi.