Jason Momoa pazzo per i Metallica: poga e balla nel mosh pit a Los Angeles!

La star di Game of Thrones ed Aquaman, Jason Momoa, non ha mai nascosto la sua passione ed amore per la musica rock e metal e la notizia che stiamo per riportarvi non fa altro che confermare ciò che ha più volte affermato.

L’attore infatti ha partecipato al concerto che i Four Horsemen hanno tenuto al SoFi Stadium di Los Angeles, nell’ambito del tour promozionale del nuovo album dei Metallica che purtroppo non ha toccato in questa prima fase il nostro paese. Momoa, come si può vedere nel filmato che trovate in apertura e che è stato pubblicato dalla rivisat TMZ, ha assistito ai due live dei Metallica che hanno visto come gruppo spalla i Pantera.

Come ogni fan che si rispetti, Momoa si è lanciato nel mosh pit per pogare e ballare insieme agli altri fan. In una clip pubblicata dallo stesso Momoa l’attore afferma ironicamente “questi maledetti hanno aperto il concerto con Whiplash”, riferendosi all’iconica canzone dei Metallica.

Nel weekend, sui propri account social, Momoa ha raccontato di aver incontrato per la prima volta James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujilo. Al meet&greet avrebbe dovuto prendere parte anche Travis Snyder, amico di Momoa che sta lottando contro il cancro e per cui l’attore ha registrato un video saluto.

Di recente, Lars Ulrich ha affermato che i Metallica torneranno presto in Italia ma i fan dovranno attendere almeno il 2025.