Jason Bonham potrebbe aver ritrovato degli inediti dei Led Zeppelin

Nel corso del podcast The Vinyl Guide, Jason Bonham, il figlio del batterista dei Led Zeppelin John, ha svelato di aver trovato una scatola di nastri da bobina a bobina che potrebbero contenere degli inediti dell’iconica band inglese.

“L’ultima volta che sono stato a casa ho trovato una scatola di nastri da bobina a bobina, ma devo rimettere in funzione la macchina e collegarla” ha affermato il 57enne batterista, il quale ha svelato che i nastri non sono tutti contrassegnati. “Li terrò per YouTube, voglio fare una cosa tipo ‘mettiamo in funzione questa cosa e scopriamo insieme se sono degli inediti ancora non pubblicati” ha continuato il figlio di Bonzo, che ha spiegato che per ovvie ragioni vuole andarci con i piedi di piombo in quanto “se non sono deteriorati potrebbe accadere che nel momento in cui li metto nella macchina si cancellano non appena premo su Start”.

Jason Bonham ha anche ricordato del Celebration Day dei Led Zeppelin del 2012, quando aveva preso il posto del leggendario padre scomparso nel 1980.

Durante l’intervista, Jason ha anche svelato un retroscena: “che ci crediate o no, a papà non piaceva suonare a casa, non aveva nemmeno apparecchi per registrare” ha svelato.

La speranza dei fan dei Led Zeppelin è che davvero il materiale ritrovato siano inediti del gruppo.