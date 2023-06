Jared Leto scala a mani nude e senza imbracatura il Castello Sforzesco: il video è virale

In vista della pubblicazione del nuovo album dei Thirty Seconds to Mars “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, in uscita il 15 Settembre ed anticipato dal singolo “Stuck” già in rotazione da qualche settimana in radio, Jared Leto ha fatto tappa in Italia dove è stato intervistato da Radio Freccia.

Tra un’intervista e l’altra, dove ha manifestato nuovamente il suo amore per il nostro paese, l’eccentrico frontman ed attore si è lasciato ritrarre dalla stessa Radio Freccia e dai turisti mentre scalava il Castello Sforzesco di Milano senza imbracatura ed a mani nude.

Non tutti hanno riconosciuto Leto, ma le sue gesta hanno comunque suscitato curiosità ed il filmato è rapidamente stato pubblicato su TikTok per essere ripreso dalle principali agenzie di stampa. Come si può vedere nella clip in calce, Jared Leto se la cava piuttosto bene con l’arrampicata: i fan hanno ricordato la sua passione per l’arrampicata.

L’artista infatti ha scalato un edificio di Berlino dove alloggiava a mani nude ed anche in quel caso senza imbracature.

Non sono mancate ovviamente le polemiche: in molti si sono chiesti se avesse ottenuto l’autorizzazione, e cosa sarebbe successo in caso di caduta. Alla fine però tutto si è dissipato e sui social sono finite solo le immagini della scalata.