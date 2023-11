Jared Leto l'ha rifatto: ha scalato l'Empire State Building a mani nude

Solo qualche mese fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia di Jared Leto che scalava a mani nude il Castello Sforzesco di Milano. L’attore e cantante dei Thirty Seconds To Mars si è concesso un’altra impresa, per promuovere il nuovo tour della sua band che arriverà anche in Italia il prossimo anno.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, Leto ha voluto celebrare il tour promozionale dei Thirty Seconds to Mars concedendosi una scalata dell’Empire State Bulding di New York. Il filmato, inutile dirlo, è stato rapidamente ricondiviso sui social ed è diventato virale.

L’Empire State Bulding infatti è alto 381 metri e Jared Leto ha completato l’impresa senza troppi problemi, più o meno. L’attore infatti è un appassionato di arrampicata ma anche di bungee jumping, e non avrà sicuramente sofferto di vertigini quando si è trovato a 381 metri d’altezza ed ha potuto ammirare il panorama mozzafiato della Grande Mela.

“Questo grattacielo è un simbolo di tutte quelle cose che possono essere portate a termine se solo le vogliamo e ce la mettiamo tutta per ottenerle” ha affermato Leto, che nel 2024 sarà anche in Italia con il Seasons 2024 World con i suoi Thirty Seconds To Mars: appuntamento il 24 Maggio 2024 all’Unipol Arena di Bologna ed il 25 Maggio 2023 al PalaOlimpico di Torino. I biglietti saranno in vendita alle 10 giovedì 16 Novembre per gli iscritti a Live Nation e dalle 10 del 17 Novembre per tutti gli altri utenti sulle classiche piattaforme di rivendita.