Jamil pubblica un feat inaspettato con Fedez spiazzando il Web

Nella notte tra giovedì 26 gennaio e venerdì 27 gennaio 2023 (d'altronde, le canzoni su Spotify escono in date precise) è stato pubblicato l'album FLOW del rapper Jamil. Fin qui nulla in grado di sconvolgere il Web, ma a farlo è stata la presenza di un featuring con Fedez.

Sì, avete capito bene: la più recente fatica dell'esponente della Baida Army contiene anche il brano L'ODIO featuring Fedez, già descritto dagli appassionati di rap come il "feat che non ti aspetti", in quanto avvenuto tra due artisti che finora sembravano lontani tra loro.

D'altronde, Jamil è l'autore di pezzi rap come Most Hated, conosciuto anche per dissing passati rivolti a importanti esponenti della scena, come Noyz Narcos. Il featuring tra Jamil e Fedez non è dunque esattamente di quelli che gli appassionati di rap potevano veder arrivare con facilità. Per intenderci, nei commenti c'è già chi afferma che è "davvero bello rivedere così Fedez", sottolineando l'essenza rap della strofa dell'artista.

Per il resto, all'interno dell'album FLOW di Jamil sono contenuti anche featuring con altri importanti nomi della scena rap, da Jake La Furia a Emis Killa, passando per Inoki e Nayt. Non manca persino un featuring con un artista che nel corso degli ultimi anni si è fatto conoscere per hit importanti, ovvero Mr. Rain, in gara a Sanremo 2023. Insomma, l'appena uscito album FLOW di Jamil ha tutte le potenzialità per far discutere a lungo gli appassionati di rap, nel bene e nel male.