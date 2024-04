James Hetfield dei Metallica si è tatuato con le ceneri di Lemmy dei Motorhead

Che i Motorhead siano stati una fonte d’ispirazione per molti gruppi non è cosa nuova. L’impatto avuto dal frontman e bassista Lemmy Kilmister sul mondo della musica rock e metal è stato e continua ad essere enorme, come dimostrato anche da James Hetfield dei Metallica.

Il cantante della band californiana (sapete che i Metallica torneranno in Italia a maggio?) si è tatuato un tatuaggio con le ceneri di Lemmy, in quanto come spiegato su Instagram dove si è fatto ritrarre con il tatuaggio in bella vista sul dito medio, “senza di lui i Metallica non esisterebbero. Così sarà ancora in grado di far volare l'uccello nel mondo”.

“Un saluto al mio amico e fonte d’ispirazione, Mr. Lemmy Kilmister” ha aggiunto Hetfield in un post. Ma come è stato possibile fare un tatuaggio di questo tipo? Molto semplice: all’inchiostro utilizzato solitamente per i tatuaggi neri, infatti, il tatuatore ha mescolato un pizzico delle ceneri del corpo cremato di Kilmister, che erano state donate a Hetfield proprio in virtù della sua amicizia col il cantante dei Motorhead.

Secondo quanto emerso in rete, tra le ultime volontà del cantante scomparso nove anni fa, il 28 Dicembre 2015, ci sarebbe stato anche il desiderio di inviare le proprie ceneri ad alcuni dei suoi migliori amici in alcuni proiettili, uno dei quali è tenuto in mano proprio da Hetfield nella foto dove mostra il tatuaggio.

