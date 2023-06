Jack Black ha suonato live una versione particolare di Peaches, vestito da Bowser

Qualsiasi cosa faccia Jack Black, i filmati diventano virali e fanno discutere e sorridere. L’ultima trovata di Black arriva dall’Hollywood Bowl dove ha suonato una versione speciale di “Peaches”, il brano realizzato per la colonna sonora di The Super Mario Bros Movie.

Jack Black per l’occasione, ovvero una serata tenuta all’Hollywood Bowl di Los Angeles peri Game Awards, si è presentato sul palco vestito da Bowser ed, accompagnato dall’orchestra e tra gli applausi del pubblico, ha intonato la canzone che si intitola proprio come la principessa della serie di Nintendo. Ad accompagnarlo è stata la Hollywood Bowl Orchestra diretta da Lorne Balfe, il tutto mentre sullo schermo scorrevano alcune immagini provenienti dal film.

Inutile dire che in molti hanno approfittato dell’occasione per registrare la performance che è immediatamente diventata virale sui social e sulle community di fan e non della saga Nintendo.

Proprio Jack Black nel film interpreta Bowser, il villain di Super Mario nonchè principale antagonista dell’idraulico. Non è un caso infatti che l’attore e cantante si sia presentato proprio con un costume che riprende la tartaruga sputafuoco.

Di recente intanto si è parlato di un possibile sequel del film di Super Mario Bros, ma Chris Pratt almeno al momento ha escluso l’eventualità.