Italo o Trenitalia? Nessuno dei due: da Lecce a Torino con un nuovo treno

La Longitude Holding ha annunciato la sua volontà di operare in Italia, andando a coprire non solo le tratte già coperte da Italo in sovrapposizione con Trenitalia, ma anche l'Adriatica, giù fino a Lecce.

Il piano della compagnia, timonata dall'imprenditore Giuseppe Arena (con trascorsi sulle linee ferroviarie piemontesi come fondatore di Arenaways, poi tramontata), è quello di fornire le seguenti tratte sul territorio italiano entro il mese di dicembre del 2025:

Roma – Reggio Calabria

Torino – Milano – Lecce

Torino – Milano – Reggio Calabria

Roma – Venezia

Torino – Milano – Venezia

Roma – Genova – Milano

Milano – Innsbruck – Monaco di Baviera via Brennero

Tra queste, chiaramente è l'intercity Torino - Milano - Lecce una delle tratte più interessanti, soprattutto per i migliaia di studenti universitari fuorisede che si affidano ai servizi di Trenitalia per i classici esodi invernali ed estivi lungo l'asse adriatico.

Tra l'altro, l'interesse di Longitude sarebbe nel collegamento notturno, particolarmente apprezzato proprio da queste fasce di popolazioni, con partenza serale da Torino e arrivo il mattino seguente a Lecce, toccando sia Porta Nuova che Porta Susa, Vercelli, Novara, Milano nelle sue stazioni transito (Lambrate e Rogoredo), ma anche Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Rimini, Pesaro, Ancora, Pescara, Termoli, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e infine Lecce.

Il servizio opererà con carrozze di prima e seconda classe e locomotive E190/E191 con partenza da Torino Porta Nuova alle 21 e arrivo a Lecce alle 8:17 del giorno successivo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica.