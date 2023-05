È italiano il drink più bevuto al mondo: la classifica di Drinks International

Dopo essere stata premiata come il Paese con i migliori formaggi del mondo, l'Italia si porta a casa un altro record, questa volta più... alcolico! È infatti italiano il drink più bevuto al mondo. Se siete dei frequentatori di bar e locali avrete già capito di quale bevanda stiamo parlando, ma la lista di Drinks International toglie ogni dubbio.

Drinks International, che ogni anno pubblica l'elenco dei drink più consumati e di quelli più amati dai baristi di tutto il mondo, ha infatti premiato il toscanissimo (e, ovviamente, italianissimo) Negroni, ideato a Firenze tra il 1919 e il 1920 dal Conte Camillo Negroni insieme al barman del Caffè Casoni, che secondo alcune versioni del racconto sarebbe stato Angelo Tesauro, mentre per altri sarebbe Fosco Scarselli.



Sui due gradini più bassi del podio troviamo l'Old Fashioned, medaglia d'argento, e il Margarita, che con il suo immancabile spolvero di sale attorno al bicchiere si classifica al terzo posto. Per alcuni italiani, il posizionamento dell'Old Fashioned, drink a base di whiskey o bourbon insieme a zucchero, scorza d'arancia e angostura bitter, in seconda posizione potrebbe sembrare esagerato, ma pare che esso vada moltissimo nei Paesi anglosassoni, dove d'altro canto il whiskey è stato creato intorno al XIV secolo.



Quarto e quinto posto rispettivamente a Espresso Martini e Daiquiri, due drink diversissimi tra loro per gusto e, per certi versi, anche per "bevitore medio". Il primo, a base di vodka, kahlua e crema (o liquore, per i più tenaci) al caffè, è stato inventato nel 1983 a Londra, come drink di accompagnamento per il dopocena. Il secondo, che comprende rum bianco, succo di lime e sciroppo di zucchero, è invece uno dei drink da aperitivo per eccellenza.



Procedendo a ritroso nella classifica, infine, abbiamo il minimale Dry Martini, il drink di James Bond, che si classifica sesto, il whiskey sour al settimo posto e il Manhattan all'ottavo. Concludono la lista di Drinks International il classico Aperol Spritz e il moderno Pennicillin, il più "giovane" tra i drink più amati al mondo, inventato solo nel 2000.