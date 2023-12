Italiani a tavola: ecco i piatti più cercati su Google in Italia

Se non vi sono bastati i 20 piatti di pasta migliori al mondo, ecco a voi la classificona di BonusFinder sulle ricette più ricercate dagli italiani su Google.

Uno studio interessante, che mette in luce la curiosità degli italiani a tavola, anche se non mancano le certezze. Per condurre la ricerca, BonusFinder ha analizzato le formule più disparate utilizzate per trovare le ricette sul web, ma a trionfare sono principalmente "come fare" o "come cucinare" un determinato piatto.

Molto interessanti i fanalini di coda. Con una solida base di 1.300 ricerche mensili, al ventesimo posto troviamo il sugo, seguito dalla "pasta per la pizza" e dagli arancini. 1.600 ricerche al mese per risotto e lasagne, mentre al quindicesimo e al quattordicesimo posto, con 1.900 ricerche, ci sono rispettivamente pan di spagna e uova strapazzate. Proseguiamo con Ragù e "come cucinare il riso", che pareggiano sulle 2.400 ricerche mensili, mentre la polenta ne registra 2.900. La top 10, invece, si apre con la ricetta del porridge, che conquista ben 3.600 lettori ogni mese. Sono invece 5.400 le ricerche per maionese, tiramisù e pane.

La classifica si chiude con le ultime sei posizioni, tutte a 8.100 ricerche al mese. Al sesto posto la besciamella, seguita dai pancake e dalle generiche ricerche su "come cucinare" zucchine, zucca e carciofi. La regina incontrastata, invece, è sempre lei: "come fare la carbonara", senza troppe sorprese, si porta a casa il primato dei curiosoni che cercano ancora di dissipare il dubbio amletico tra pancetta e guanciale.