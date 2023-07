Italiani impauriti dalla prova costume: il 49% si allena di più in vista delle vacanze

La prova costume impaurisce sempre più gli italiani, ed infatti il 49% dei nostri connazionali si allena di più in vista delle vacanze. È questa la fotografia scattata da un nuovo sondaggio condotto da Samsung Electronics, che ha coinvolto la propria community di Instagram.

Gli italiani confermano che nel quotidiano l’attività fisica riveste un ruolo importante, ed il 69% si allena due o più volte a settimana. Quasi la metà (il 49% per la precisione) invece dedica al fitness più tempo in vista delle vacanze estive, per sentirsi meglio e più in forma.

Interessante è anche il ruolo che svolge la tecnologia nel tenersi in forma, Il 40% di coloro che hanno affermato di allenarsi abitualmente infatti afferma che lo fa solitamente a casa, utilizzando auricolari wireless (64%) e seguendo lezioni ed esercizi su TV (35%). Tra le feature più apprezzate su un TV figura l’ottima qualità video (39%), la presenza di una piattaforma dedicata al fitness (35%) e l’audio immersivo (25%).

Coloro che scelgono di allenarsi a casa davanti alla TV preferiscono questo metodo in quanto consente di ottimizzare il tempo (42%) e scegliere all’ultimo minuto senza programmare (34%), oltre al fatto che permettono di fare la doccia direttamente a casa.

Significativa anche la percentuale di coloro che utilizzano accessori come gli smartwatch (76%) a dimostrazione di come questi dispositivi abbiano rivoluzionato lo sport anche indoor.