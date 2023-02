Per gli italiani bere e mangiare fuori casa è fondamentale

Stare insieme per bere e mangiare fuori è fondamentale per gli italiani. È questa la fotografia scattata dal Rapporto Italgrob-Censis “Le nuove sfide per la distribuzione Horeca e il fuori casa” presentato alla Fiera di Rimini.

Nonostante il quadro economico non semplice, lo stare insieme e mangiare fuori dalle mura domestiche ha assunto un valore psicofisico importante, che contribuisce ad alimentare le relazioni sociali ed a migliorare la qualità della vita individuale e collettiva. Per gli italiani però è altrettanto importante che il locale adotti pratiche anti spreco e che guardi alla sostenibilità.

Secondo la ricerca, il 92,9% degli italiani dichiara che lo stare insieme per bere e mangiare è uno degli aspetti fondamentali dello stile di vita italiano, mentre il 91,1% delle persone apprezza i locali che comunicano le pratiche ecologiche come la riduzione degli sprechi: infatti il 57% dei giovani è pronto a portarsi via dal ristorante gli alimenti avanzati dai pasti.

Il 47,3% degli intervistati quando esce la sera si reca in locali pubblici presenti nella zona della movida: l’8,8% lo fa quasi sempre, una percentuale che sale al 23% tra i giovani, il 10% almeno una volta ogni quattro giorni ed il 28,5% sempre.

Al 40,3% degli italiani piacerebbe uscire di più la sera in quanto ritiene che migliori la qualità della vita.

