Italia e Turchia ospiteranno gli Europei di Calcio 2032: in quali stadi del nostro paese?

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma la UEFA da pochi minuti l’ha ufficializzata: Italia e Turchia ospiteranno gli Europei di Calcio del 2032, mentre nel 2028 toccherà a Regno Unito ed Irlanda.

Non si tratta di una prima assoluta per il nostro paese, che li ha ospitati nel 1968 e 1980, due anni prima della vittoria dei Mondiali. Alcune partite degli europei di calcio organizzati dalla UEFA si erano giocate anche nel nostro paese, allo Stadio Olimpico, nel campionato vinto dall’Italia di Mancini inizialmente in programma nel 2020 e poi tenuto nel 2021 a causa del Coronavirus.

A questo punto si apre il dossier stadi, un tema spinoso per il nostro calcio. Gli stadi candidati sembrerebbero essere quelli di Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, ma il numero dovrebbe dimezzarsi visto che l’Italia non ospiterà da sola le partite. Praticamente certa la presenza degli impianti di Milano, Torino e Roma, mentre bisognerà vedere se gli altri Stadi riusciranno a mettersi in regola e soddisfare le esigenze della UEFA da qui al 2032. La cosa certa è che del tema si parlerà non solo sui giornali, come fatto negli ultimi anni, ma anche nei tavoli istituzionali con il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ha proposto la nomina di un commissario ad hoc.