Italia in quarta fascia ad EURO 2024: i rischi per la Nazionale di Spalletti

Con lo 0-0 contro l’Ucraina e la vittoria contro la Moldavia, la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti si è qualificata per EURO 2024, dove difenderà il titolo conquistato da Mancini a Wembley. Alla luce del secondo posto alle spalle dell’Inghilterra, gli Azzurri saranno in quarta fascia ai sorteggi.

Nella fattispecie, in prima fascia troviamo Germania (ovvero il paese ospitante), Portogallo, Francia, Spagna, Belgio ed Inghilterra.

La seconda fascia invece è composta da Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania ed Austria.

In terza fascia troviamo Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Oltre all’Italia, in quarta fascia sono al momento confermate solo Serbia e Svizzera, mentre le altre tre squadre saranno decretate attraverso il meccanismo dei playoff.

La Nazionale di Spalletti quindi potrebbe trovarsi di fronte ad un girone di ferro in compagnia di Francia, Danimarca ed Olanda, ma non sono da escludere anche accoppiamenti più morbidi come Belgio, Albania e Slovacchia ad esempio.

Come osservato dalla stampa specializzata, potrebbe anche verificarsi composto da tutti CT italiani: Spalletti (Italia), Tedesco (Belgio), Rossi (Ungheria) e Montella (Turchia). Romantico, per certi versi, anche se potenzialmente pericoloso.

Qualche mese fa, la UEFA ha annunciato che Euro 2024 non sarà prodotto in 4K UHD. Ricordiamo che in Italia ha acquisito i diritti per la trasmissione Sky Sport, su cui saranno trasmesse tutte le 51 partite, di cui 20 in esclusiva.