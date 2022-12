Italia pazza per "T'Appartengo" dopo X-Factor: la canzone di Ambra torna in classifica

Il 2022 si conferma un anno di ritorno al passato per l’industria musicale, grazie a serie tv e programmi televisivi. In estate, grazie alla nuova stagione di Stranger Thing Running Up That Hill di Kate Bush era tornata in classifica dopo quasi 40 anni, insieme a Master of Puppets dei Metallica.

Oggi invece vi raccontiamo un fenomeno non globale, ma che sta interessando il nostro paese.

La finalissima di X-Factor andata in scena giovedì scorso, vinta dai Santi Francesi, ha visto i quattro giudici e la conduttrice Francesca Michielin esibirsi con i loro pezzi più iconici. A spiccare (non ce ne vogliano gli altri) però è stata la performance di Ambra.

La ragazza del fu Non è La Rai, il programma cult degli anni 90 ideato da Gianni Boncompagni, ha riproposto “T’appartengo”, per la contentezza dei millennials che l’hanno cantata sia a casa che al Mediolanum Forum (basta vedere il video di Fedez e Rkomi diventato subito virale su Instagram).

Il video ha totalizzato in poco più di 24 ore 11 milioni di visualizzazioni tra YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. In particolare, sulla piattaforma di condivisione video targata Google la clip è balzata al primo posto tra le tendenze, e su iTunes la canzone è in quinta posizione tra le più scaricate, e sui social c’è già chi chiede a gran voce una versione registrata con il nuovo arrangiamento.

(Credits foto: sito ufficiale XFactor)