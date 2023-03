L'Italia potrebbe bloccare la vendita di carne sintetica: in arrivo un disegno di legge?

Dopo le nuove norme sul posizionamento nei supermercati delle farine di insetti, il Governo punta i fari sulla carne sintetica. Il ddl, recente “disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”, dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri in programma quest’oggi.

Secondo le indiscrezioni di stampa raccolte da Agi e dal Corriere della Sera, la legge “detta disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti sintetici”. Il divieto dovrebbe comprendere “sia gli alimenti destinati al consumo umano che i mangimi destinati al consumo animale”.

Previste anche sanzioni importanti per coloro che violeranno tali disposizioni: si va da un minimo di 10mila ad un massimo di 60mila Euro, “ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000, oltre alla confisca del prodotto illecito”.

Nel mirino del decreto c’è soprattutto la carne sintetica, che negli ultimi anni ha fatto registrare un incremento degli investimenti in ricerca e produzione. Nella bozza di decreto vengono sottolineati degli studi in fase avanzata finalizzati alla produzione e fine commerciali di tali alimenti, effettuati sia in Europa che negli Usa dove è arrivato il via libera alla prima carne di pollo prodotta in laboratorio.

Secondo il Governo “lo status della ricerca e della sperimentazione degli alimenti sintetici sembra essere ad una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, scientifiche soprattutto, di poter escludere che tali alimenti prodotti artificialmente, non abbiano delle conseguenze negative per la salute degli esseri umani”.

Tra i principali investitori della carne sintetica c’è Bill Gates, che già da qualche anno sta mettendo sul piatto milioni di Dollari per favorirne lo sviluppo e ricerca.