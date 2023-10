Itadakimasu! Le ricette degli anime giapponesi al centro di una mostra a Genova

Dopo il successo della mostra torinese dedicata all'arte del Giappone, un'altra esposizione di pregio dedicata al Sol Levante è in arrivo, questa volta a Genova. L'esposizione è intitolata Itadakimasu. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime, e vuole raccontare la cucina degli anime e la storia dei suoi piatti più famosi.



La mostra è stata inaugurata il 12 ottobre e sarà visitabile fino al 28 gennaio 2024, nella cornice di Palazzo della Meridiana a Genova. L'esposizione è curata da Samuele Nazionale, un food influencer anche noto su Instagram con il nome di "Pranzo a Konoha". La produzione dell'evento è invece curata da Vertigo Syndrome e dalla scrittrice Silvia Casini, con il supporto di Palazzo della Meridiana.



Il biglietto di ingresso alla mostra è di 12 Euro, ma ci sono riduzioni per i minori di 18 anni, per gli over-65 e per le persone con disabilità, che possono acquistare un ticket a 10 Euro. Infine, per i bambini tra i 6 e i 12 anni il prezzo dell'ingresso è di 5 Euro. Per tutti i visitatori, inoltre, sarà fornito gratuitamente un piccolo ricettario sulla cucina degli anime, che conterrà una serie di ricette ideate proprio da Samuele Nazionale.



L'esposizione vuole condurre i visitatori in un viaggio alla scoperta della tradizione culinaria nipponica attraverso le più note ricette del mondo degli anime, dei manga e del cinema d'animazione giapponese: tra queste ultime, per esempio, troviamo il ramen reso famoso in tutto il mondo da Naruto, ma anche i takoyaki di Doraemon, i bento e gli onigiri.



La mostra è ovviamente caratterizzata da un elevato livello di interazione con il pubblico, come da tradizione per gli eventi di Vertigo Syndrome. Già all'ingresso di Palazzo della Meridiana, per esempio, i visitatori potranno assistere ad un'introduzione raccontata da Inari, il Kami dell'agricoltura, del raccolto e della prosperità, a cui sarà possibile fare un'offerta di cibo, fagioli, cereali, fiori o frutta.