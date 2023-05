'L'Istante e l'Eternità' al via a Roma: riaprono le Grandi Aule delle Terme di Diocleziano

Dopo avervi raccontato della mostra Vita Dulcis in partenza a Roma, è un'altra esposizione legata all'antichità romana ad attirare l'attenzione degli amanti dell'arte classica e delle antiche civiltà. L'istante e l'eternità. Tra noi e gli antichi è infatti in partenza il 4 marzo, alle Terme di Diocleziano di Roma.

La mostra, organizzata dal Museo Nazionale Romano, raccoglie ben 300 pezzi tra opere classiche di origine romana, greca, etrusca e italica, insieme ad alcuni pezzi di epoca moderna, medievale e contemporanea. Lo scopo dell'esposizione è quello di esplorare, mediante le sue numerose opere esposte, il rapporto che la contemporaneità intrattiene con gli antichi.



Proprio per la mostra, inoltre, verranno riaperte alcune Grandi Aule delle Terme di Diocleziano, rimaste chiuse per decenni e utilizzate nel 1911 per la Mostra Archeologica di Roma, realizzata nel cinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Al momento, l'allestimento presente nelle Grandi Aule è quello dell'ultima mostra che le ha viste protagoniste, risalente agli anni Cinquanta.

Molte delle opere esposte, inoltre, vengono presentate per la prima volta al pubblico proprio con "L'istante e l'eternità": tra di esse abbiamo il Carro da parata di Civita Giuliana, la statua di Ercole del Parco Archeologico dell'Appia Antica e la Tabula Chigi del Museo Nazionale Romano, insieme alla Statua di Santorini, un'opera in arrivo dalla Grecia.



La mostra fa parte del progetto Depositi (ri)scoperti del Museo Nazionale Romano, ed è promossa dal Ministero della Cultura italiano e dal Ministero della Cultura e dello Sport greco, insieme alla Direzione Generale Musei, dal Museo Nazionale Romano e da Electa. La curatela dell'esposizione, invece, è di Massimo Osanna, Stéphane Verger, Maria Luisa Catoni e Demetrios Athanasoulis. L'esposizione sarà visitabile dal 4 maggio al 30 luglio.