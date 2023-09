Queste isolette nel Pacifico sono la meta perfetta per le crociere di lusso

Dopo aver scoperto che è possibile dormire nel lusso in mezzo agli elefanti nel bel mezzo dello Sri Lanka, è oggi un'altra esperienza di viaggio unica a catturare l'attenzione degli amanti del turismo esotico di lusso. Che ne dite di una crociera all-inclusive nella remota Palau, nel mezzo dell'Oceano Pacifico?

Ebbene sì: Palau è diventata una meta turistica d'eccezione, complice anche il fatto che l'isola del Pacifico potrebbe sparire nel giro di un paio di decadi, esattamente come sta già succedendo alle vicine Vanuatu e Tuvalu. Se non volete perdervi la possibilità di incontrare la cultura e la natura delle isole del Pacifico (e se non credete nella capacità umana di limitare i danni del climate change), questi sono gli ultimi anni per visitare Palau e compagnia.



A quanto pare, anche Four Seasons è della stessa idea. La catena di hotel extra-lusso, appena insignita del premio per il maggior numero di ristoranti stellati nelle proprie strutture, ha deciso di inaugurare una nuova crociera nel mezzo del Pacifico, che fa visita proprio Palau. L'esperienza è da record per diverse ragioni: innanzitutto, essa è una delle poche che passa per le remote isole del Pacifico; poi, si tratta della prima crociera al mondo targata Four Seasons.



La crociera si svolge a bordo della Four Seasons Explorer, che salperà per la sua prima tratta nel mese di ottobre. La crociera sarà tutta ubicata entro le acque di Palau, ma non disperate: l'arcipelago, infatti, comprende ben 356 isole - alcune di minuscole dimensioni, altre ben più grandi - dotate di spiagge mozzafiato, acque limpidissime e di una flora e di una fauna senza paragoni nel mondo.



Non solo: le isole sono la dimora di 1.500 specie di pesci e 700 coralli, che potrete osservare grazie alle numerose immersioni e sessioni di snorkeling programmate per i turisti a bordo della Explorer. Il tragitto, inoltre, si avvicinerà alla riserva marina di Palau, che con la sua area di 500.000 chilometri quadrati ospita animali come i dugonghi, gli squali del reef, le tartarughe e i coccodrilli marini.



Una volta tornati a bordo della nave, comunque, potete aspettarvi un trattamento da hotel cinque stelle, grazie ad un gruppo di guide e assistenti multilingue, a cuochi e animatori del posto e persino ad un videomaker sempre sul posto. Il prezzo? Una bazzecola: 2.800 euro per notte (a persona), tutto incluso.