Quest'isola in Scozia è in vendita: costa pochissimo, ma c'è un motivo!

Solo due tipi di persone hanno un'isola tutta per sé: i miliardari e i cattivi dei cartoni animati. Ora, però, anche voi potete acquistare un pezzo di terra galleggiante e renderlo il vostro "covo" personale: l'Isola di Barlocco, al largo della Scozia, è in vendita da qualche giorno a poco meno di 170.000 Euro. Un prezzo abbordabile, no?

170.000 Euro per un'isoletta poco distante dalla costa scozzese potrebbero non sembrare una cifra esagerata, specie a confronto con il prezzo da capogiro dell'isola di Knives Out 2, che veniva venduta a 450 milioni di Dollari su Zillow qualche mese fa, ma che includeva nel pacchetto anche una villa mozzafiato. Tuttavia, il costo dell'Isola di Barlocco è basso per una serie di motivi ben precisi.

Il primo è che l'isola è considerata un "Sito di Interesse Scientifico Speciale", o SSSI, dal Governo di Londra. Ciò significa, stando a quanto spiega la CBS, che sull'isoletta da circa 25 acri (100.000 metri quadrati, più o meno) sarà pressoché impossibile costruire qualsiasi edificio, perché le norme di conservazione della sua fauna e flora impediscono qualsiasi intervento antropico.

Tuttavia, nulla vieta ai proprietari dell'isola di recarvisi in "gita" ogni giorno, a patto di fare particolare attenzione all'andamento delle maree. "L'Isola di Barlocco è accessibile in barca o, quando la marea è bassa, a piedi, in quad o in fuoristrada", spiega l'agenzia Galbraith, che si sta occupando della vendita. È però importante sottolineare anche che, secondo la stessa agenzia, "i visitatori dovrebbero fare attenzione agli animali presenti nei campi dell'isola, al terreno accidentato e alle maree, accedendo alla proprietà durante la bassa marea e facendo ritorno prima che si rialzi".

Insomma, l'Isola di Barlocco costa sicuramente poco, ma le condizioni per accedervi non sono delle migliori. Inoltre, attualmente l'intera isola è disabitata e priva di strutture di qualsiasi tipo, fatto salvo un laghetto artificiale che, riempiendosi di acqua piovana, fa da bacino idrico per la sopravvivenza degli animali dell'isola. Secondo il New York Times, comunque, tutti questi limiti non hanno fermato i potenziali compratori: al contrario, ben 50 persone hanno contattato Galbraith dicendosi interessate all'acquisto.