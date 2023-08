Islanda, la nuova star del turismo è un baby-vulcano: è 'nato' a luglio!

Un paio di settimane fa, vi abbiamo racconta della nascita del vulcano islandese Litli-Hrutur, situato a pochi chilometri a sud della capitale del Paese, Reykjavík. Il baby-vulcano è comparso solo il 10 luglio, ma è già una star del turismo interno ed estero: in tantissimi fanno la fila per vedere le sue colate laviche.

Non è dunque un caso che Litli-Hrutur abbia già una pagina dedicata sul portale islandese del turismo, che ci spiega che la montagna è il più giovane vulcano di tutta l'Islanda: la sua nascita, infatti, risale al 10 luglio 2023, anche se alla sua formazione hanno contribuito due eruzioni di un altro vulcano vicino, il Fagradalsfjall, avvenute rispettivamente nel 2021 e nel 2022.



La prima eruzione di Litli-Hrutur è durata circa un mese e si è fermata solo il 5 agosto scorso, dunque solo un paio di settimane fa. Nonostante ciò, restano ancora moltissime testimonianze del recente evento geologico, così come alcune colate laviche attive, nessuna delle quali sembra però costituire un rischio per i turisti.



Proprio per via della sua nascita recente, Litli-Hrutur è diventato una meta turistica di primo piano per chiunque si rechi in Islanda. Contribuiscono all'improvvisa fama del vulcano anche la sua vicinanza all'aeroporto internazionale di Keflavik e la sua posizione geografica: Litli-Hrutur, infatti, si colloca nella penisola di Reykjanes, a pochi chilometri dalla capitale islandese Reykjavík e dal piccolo villaggio di Grindavik, anch'esso molto amato dai turisti.



Ciò rende anche molto semplice raggiungere Litli-Hrutur da qualsiasi punto dell'isola: basta infatti noleggiare un'auto per un'escursione di una giornata nei pressi del vulcano, oppure prenotare una camera d'hotel o un appartamento a Grindavik o Keflavik, dove i costi sono decisamente bassi, per poter ammirare lo spettacolo naturale costituito dalla nuova formazione lavica. Inoltre, la montagna è stata anche inclusa nei principali tour guidati della penisola di Reykjanes, che garantiscono una visita al vulcano in piena sicurezza.