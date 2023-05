Anche Iron Man mangia la carne vegana: Robert Downey Jr investe in Chunk Food

Già qualche anno fa, Robert Downey Jr ha annunciato di essere diventato vegano. Ora, l’attore protagonista di Iron Man vuole fare in modo che le bistecche vegane arrivino in centinaia di ristoranti negli Stati Uniti grazie ad un investimento in una startup israeliana.

L’attore infatti ha investito con la sua società di venture capital FootPrint Coalittion in Chunk Foods, che di recente ha raccolto la bellezza di 15 milioni di Dollari in finanziamenti da una serie di società tra cui quella di Downey Jr.

Chunk ha svelato che utilizzerà l’importante somma per costruire una delle fabbriche di carne a base vegetale più grandi del mondo, ma rafforzerà anche il suo team commerciale e di marketing per espandere il marchio e le sue partnership nel settore dei servizi di ristorazione, nel tentativo di portare le bistecche vegane ad intere catene di fast food degli Stati Uniti.

Questa espansione, spiega la stessa società consentirà al brand di arrivare in più di 300 ristoranti di importanti città come New York e Los Angeles.

Anche la FootPrint Coalition ha promosso questa notizia, ed ha osservato come la carne di Chunk abbia un enorme potenziale.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche pubblicato la notizia di una delle migliori steakhouse al mondo che serve carne vegana.