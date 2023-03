Messi regala ai compagni del Mondiale un iPhone 14 Pro placcato d'oro 24 carati

La vittoria di un Mondiale con la propria nazionale rappresenta il massimo traguardo raggiungibile per qualsiasi calciatore, e merita di essere celebrata nel migliore dei modi. Nel caso dell’Argentina, si è trattato di un trofeo molto atteso che mancava dal 1986 e per questo Messi ha deciso di celebrarlo in grande.

Il fenomeno del Paris Saint Germain, che si avvia a vincere l’ennesimo Pallone d’Oro di una carriera incredibile a tutti i livelli, ha omaggiato i suoi compagni di squadra e lo staff dell’Albiceleste che hanno preso parte alla campagna in Qatar con una serie di iPhone 14 Pro placcati in oro a 24 carati.



Ogni smartphone è personalizzato e di fianco alle tre fotocamere posteriori include il numero di maglia ed il nome ci ciascun calciatore, mentre al posto dell’iconica Mela morsicata è presente il logo della Federcalcio Argentina e di iDesign Gold, l’azienda che ha realizzato questa versione personalizzata ed unica dell’iPhone 14 Pro che di recente è stato premiato al MWC.



Complessivamente, Messi ha ordinato 35 iPhone 14 Pro, realizzati rimuovendo il pannello originale che è stata sostituita da una placca in oro. Non è chiaro quale opzione di storage abbia scelto l’attaccante Campione del Mondo, ma iDesign Gold vende un iPhone 14 Pro da 1TB a 4 Sterline, che moltiplicato per 35 porta il possibile totale a circa 140mila Dollari. Ma si sa, la vittoria di un Mondiale non ha prezzo.