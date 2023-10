Investire in orologi: quale orologio Omega è un investimento?

Volete investire in orologi di lusso o in alternativa state cercando un orologio che mantenga il valore del tempo, ma che non sia il "solito" Rolex Daytona o Submariner? Se la vostra scelta è ricaduta su Omega (storica "rivale" di Rolex) vediamo quali sono gli orologi Omega da investimento.

Omega Speedmaster

Lo Speedmaster, conosciuto anche come Moonwatch (da non confondersi con il MoonSwatch, ecco tutte le che differenze) o come Speedmaster Moonwatch Professional, è un cronografo di lusso tra i più ricercati in assoluto, diventato iconico quando il 20 luglio del 1969 l'astronauta Buzz Aldrin mette piede sulla luna proprio con il suo Omega Speedmaster al polso. Lo Speedmaster in acciaio con cassa 42mm ha un prezzo di listino di 7.900 euro ed è sicuramente un buon investimento per il futuro, consci che l'orologio manterrà per decenni il suo valore di mercato ed il prestigio acquisito. Omega Speedmaster è disponibile anche in materiali nobili come oro giallo e oro rosa con prezzi che vanno dai 33.000 ai 48.000 a seconda delle configurazioni.

Esistono poi modelli speciali dedicati a personaggi, eventi e ricorrenze come Omega Snoopy (dedicato al cagnolino di Charlie Brown dei Peanuts) e non mancano segnatempo in tiratura limitata realizzati per festeggiare le Olimpiadi, ultimo in ordine di tempo Omega Tokyo 2021. Le quotazioni in questo caso variano molto ma possono anche raddoppiare rispetto al listino, solitamente però la rivendita di questi orologi non è immediata e dunque potreste dover attendere per mesi l'arrivo di un collezionista particolarmente interessato prima di poter monetizzare.

Infine, se il vostro obiettivo è quello di investire in orologi Omega, evitate l'acquisto dell'Omega Speedmaster Reduced, variante (non più in produzione) dello Speedmaster Moonwatch non particolarmente apprezzata e difficile da rivendere poiché non troppo ricercata dai collezionisti.

Omega Seamaster

Omega Seamaster è la seconda punta di diamante di Omega, l'equivalente del Submariner di Rolex come posizionamento sul mercato. Orologio subacqueo 300 metri disponibile in varie configurazioni in acciaio o oro giallo con prezzi a partire da 6.200 euro per il modello con cassa 42mm in acciaio e bracciale in gomma.

Se volete investire in un Omega Seamaster il consiglio è quello di cercare un Seamaster 007 Edition, si tratta di edizioni speciali rese disponibili in occasione dell'uscita di ogni nuovo film di James Bond, proprio l'Omega Seamaster è infatti l'orologio indossato da Daniel Craig in film come 007 Spectre, Skyfall o No Time To Die, solamente per citarne alcuni. Gli orologi della collezione Omega Seamaster x 007 Limited Edition sono molto ricercati dagli appassionati e il loro valore tende solitamente ad aumentare nel corso del tempo, in base anche al successo e alla popolarità raggiunta dai film di James Bond che di volta in volta ispirano il design dei nuovi modelli.

Orologi Omega vintage da investimento

Guardando agli orologi vintage si possono trovare orologi Omega ad un buon prezzo, tra cui Seamaster anni '60/70 o Omega Geneve a prezzi piuttosto contenuti, spesso compresi tra i 400 e i 700 euro. Si tratta di orologi d'epoca che se in buone condizioni e funzionanti possono mantenere una buona tenuta sul mercato, permettendovi di investire cifre contenute.

Non riscontrano invece grande interesse tra i collezionisti gli orologi Omega vintage per polsi femminili con misure contenute o con ghiere adornate di brillanti. Modelli di grande pregio ma sconsigliati se il vostro obiettivo è l'investimento o la tenuta del valore nel corso degli anni.