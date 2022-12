L'inverno di Columbia è da veri Jedi: lanciata la collezione Star Wars: The Clone Wars

Columbia chiama a raccolta i fan di Star Wars e tutti gli aspiranti Jedi con la nuova collezione in edizione speciale ispirata a Star Wars: The Clone Wars. La serie di capi, disponibili dal 2 Dicembre nei punti vendita ed online, segna la nona collaborazione con Lucasfilm.

La collezione Star Wars: The Clone Wars include capispalla ed abbigliamento sportivo per uomo e donna, con diversi stili ispirati ai vari eroi della saga.

Il Republic Parka è ispirato alle avventure di Obi-Wan Kenobi e di Anakin Skywaler sul pianeta ghiacciato Orto Plutonia. Disponibile in blu e in grigio, è pensato per rimanere protetti dalle intemperie e dal freddo, grazie all’isolamento 650 e alla fodera Omni-Heat Infinity. A completare il tutto ci sono dei dettagli che non passeranno inosservati agli occhi dei fan: lo stemma Jedi e della Repubblica e la scritta interna “blood chit” codificata in Aurebesh.



Il Republic Heavyweight Pullover è realizzato in cotone pesante, con cappuccio e orlo regolabili per isolare meglio dal freddo.

A completare la collezione ci pensano i due Republic Ball Cap, i cappellini in edizione speciale con mesh traspirante e chiusura snapback su misura.



La collezione Columbia x Star Wars: The Clone Wars è disponibile in quantità limitate sul sito web ufficiale di Columbia.