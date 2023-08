Invecchiare il vino in fondo all'Oceano è una pessima idea: la storia dalla California

La bottiglia di vino più antica al mondo risale a circa duemila anni fa e - ovviamente - non può né essere aperta né tantomeno bevuta. Una compagnia americana, invece, ha tentato di inventarsi un nuovo processo di invecchiamento del vino sott'acqua: i primi test, sfortunatamente, sono andati molto, molto male.

L'azienda americana Ocean Fathoms ha creato un particolare processo per la conservazione del vino, che consiste nell'invecchiare le bottiglie nel fondale oceanico del Pacifico, nelle prossimità di Santa Barbara, in California. Secondo l'azienda, "l'Oceano è l'ambiente perfetto per l'invecchiamento del vino: c'è una temperatura ottima a 13°C, non c'è ossigeno, non c'è contaminazione da parte di raggi UV e non c'è alcun suono. In più, la corrente oceanica mescola lentamente il vino all'interno delle bottiglie".

Una soluzione perfetta, insomma, che si coniuga con una scelta di design decisamente particolare: "la combinazione di flora e fauna della costa di Santa Barbara attira un'abbondanza di animali marini e di piante di mare, che infine adornano le nostre bottiglie", spiega l'azienda californiana. Ma perché nessuno ci ha mai pensato prima?

Forse perché il progetto di Ocean Fathoms è illegale negli Stati Uniti d'America. Come riporta il giornale Food & Wine, Ocean Fathoms non aveva il permesso della California Coastal Commission, una branca della marina degli Stati Uniti, per eseguire le sue operazioni al largo della costa di Santa Barbara. Il problema del business della compagnia, in particolare, sarebbe il suo elevato impatto ambientale sulla vita di flora e fauna locali.

Il piano dell'azienda, che era quello di invecchiare le bottiglie in mare aperto sotterrandole in una zona ben definita di litorale e poi di rivenderle a 500 Dollari a pezzo, è così andato in fumo quando "Ocean Fathom è stata colpita da diverse accuse di crimini, tra cui lo scarico illegale di materiali nelle acque nazionali degli Stati Uniti, la vendita di alcolici senza licenza e la frode contro gli investitori".

Ancora peggio, il tribunale della Contea di Santa Barbara ha spiegato che il vino fermentato in alto mare sarebbe "alterato e inadatto al consumo da parte di esseri umani", a causa delle contaminazioni da parte dell'acqua dell'Oceano e della flora e della fauna locali. Intanto, però, Ocean Fathom ha seppellito 2.000 bottiglie del suo pregiato alcolico nel Pacifico: che ne è stato di queste ultime? La notizia vi spezzerà il cuore, ma i loro contenuti sono stati buttati in un impianto di depurazione, in modo da essere trasformati in acqua e riutilizzati nelle case della California.