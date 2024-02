L'Inter contro la Roma in campo con una maglia speciale per il Capodanno Cinese

A pochi giorni dalla presentazione della quarta maglia del Milan, l’altra squadra di Milano, l’Inter, toglie il velo da un kit davvero molto speciale che sfoggerà nel corso della partita contro la Roma.

I nerazzurri, primi in classifica con un discreto vantaggio sulla Juventus seconda anche alla luce dello scontro diretto vinto domenica scorsa, celebreranno il Capodanno Cinese 2024, che segna il benvenuto all’anno del drago, con un kit a tema.

La Special Jersey, disponibile in edizione limitata, come si può vedere dalla fotografia sarà caratterizzata dai nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e numeri di maglia personalizzati con il logo dell’Anno Cinese 2024, in cui nei numeri di maglia si vede il drago circondare il crest Inter. Un’altra novità è rappresentata dal fatto che per la prima volta in assoluto sarà la maglia away ad essere protagonista delle celebrazioni per il Capodanno Cinese: nelle scorse stagioni infatti era toccata a quella home.



Come dicevamo poco sopra, la maglia sarà indossata questo pomeriggio, sabato 10 Febbraio 2024, alle ore 18 durante Roma-Inter. La jersey è in vendita in edizione limitata e con le sole personalizzazioni di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco, su store.inter.it e negli Inter Store di Galleria Passarella, Dante e San Siro.