L'Inter presenta la seconda maglia 2023/24: i tifosi si sentiranno a casa ovunque

Prosegue la presentazione dei nuovi kit da parte delle squadre di Serie A. Oggi è la volta dell’Inter, che ha presentato la seconda maglia che la squadra di Simone Inzaghi, vice campione d’Europa, sfoggerà nelle partite giocate al di fuori delle mura domestiche.

Il colore dominante della maglia è il bianco, condito da due strisce oblique che rimandano ai colori sociali della squadra: il nero e l’azzurro. Sviluppata da Nike, la maglia vuole esaltare il carattere internazionale e l’anima cosmopolita dell’Inter che permette al club nerazzurro di sentirsi a casa ovunque nel mondo. Non è un caso infatti che il claim che accompagna la maglia è appunto “Never Away”, che vuole celebrare l’attitudine che definisce l’Inter fin dalla sua creazione e che si consolida grazie ai suoi 508 milioni di tifosi a livello mondiale.



La maglia, fondamentalmente, è un classico d’epoca rivisitato e modellato visivamente: la banda nerazzurra è infatti arricchita da una sfumatura centrale nella quale i due colori si invertono. I dettagli interni mantengono l’atmosfera familiare anche in trasferta, e sono presenti i colori del club e la bandiera di Milano ovviamente in stile mosaico, per rimandare alla prima maglia.



Il kit 2023/24 away dell’Inter è disponibile sull’Online Store dell’Inter, nei negozi Nike, negli Inter Store Milano ed Inter Store San Siro.

